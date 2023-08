Une offre de 30M€ est dégainée, le PSG va enrager

Amadou Diawara

Pour renforcer son attaque lors de ce mercato estival, le PSG penserait à recruter Michael Olise, sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec Crystal Palace. Toutefois, le crack de 21 ans se rapprocherait dangereusement de Chelsea. Ayant un accord de principe avec Michael Olise, les Blues auraient formulé une offre d'environ 30M€ pour finaliser l'opération.

Malgré la signature de Marco Asensio et de Kang-In Lee, le PSG serait toujours en quête de renfort en attaque. D'ailleurs, le club de la capitale serait sur le point de boucler les transferts d'Ousmane Dembélé (50M€) et de Gonçalo Ramos (80M€). Et en plus de ces deux nouvelles arrivées, le PSG pourrait frapper encore plus fort sur le marché cet été.

Un accord de principe entre Chelsea et Olise

Outre Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos, Harry Kane, Randal Kolo Muani ou encore Michael Olise seraient également dans le viseur du PSG. Mais en ce qui concerne l'attaquant de Crystal Palace, Chelsea pourrait finalement rafler la mise, et devancer le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi.

Chelsea propose 30M€ pour le transfert d'Olise