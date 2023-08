L'OM recrute une légende, elle dit tout

Arnaud De Kanel

Sous l'impulsion d'un Pablo Longoria qui souhaite toujours bien faire pour réussir à l'OM, le club phocéen avait rappelé Jean-Pierre Papin en fin d'année dernière. L'ancien attaquant occupe désormais un poste de conseiller du président pour son plus grand bonheur.

La belle histoire continue entre Jean-Pierre Papin et l'OM. Après avoir fait le bonheur du club phocéen sur les terrains durant sa carrière, l'ancien Ballon d'Or a fait son retour il y a un peu moins d'un an afin de conseiller Pablo Longoria. Et il faut dire que JPP s'épanouit pleinement dans ce nouveau rôle.

«Quelque chose d'assez impressionnant»

Jean-Pierre Papin ne dit que du bien du président de l'OM. « Le fait d'être conseiller de Pablo, c'est quelque chose d'assez impressionnant parce qu'on a un président qui est passionné par ce qu'il fait et qui a une connaissance du football que j'ai rarement vue. Et surtout, il a un réseau qui est exceptionnel. Même s'il a ses idées, c'est quelqu'un qui écoute et qui parle beaucoup. À la fin, c'est lui qui fait des choix, et jusqu'à preuve du contraire, il ne s'est pas beaucoup trompé. Je pense qu'il faut lui faire confiance. Cette année encore, il a fait un mercato qui est digne de l'OM », a-t-il confié dans un entretien accordé à La Provence . Il veut maintenant porter le projet « OM Légendes ».

«Il faut faire vivre cette idée»