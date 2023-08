L'OM met le feu au mercato, quel est le meilleur transfert ?

Pierrick Levallet

L'OM réalise un bon mercato jusqu'à présent. Pablo Longoria a réussi à convaincre quelques grands noms comme Pierre-Emerick Aubameyang et à faire revenir certains anciens cracks comme Ismaïla Sarr et Geoffrey Kondogbia. Si le marché des transferts n'a pas encore fermé ses portes, le club phocéen a bouclé quelques signatures intéressantes.

L'OM n'a pas perdu de temps pour se renforcer cet été. Après une troisième place lors de la dernière saison de Ligue 1, le club phocéen a l'opportunité de se battre pour une place en Ligue des champions. La formation olympienne jouera sa qualification pour la prestigieuse Coupe d'Europe contre le Panathinaikos ce mercredi. Et pour mettre toutes les chances de son côté, Pablo Longoria a recruté du lourd cet été.

Longoria a dévalisé l'Atlético de Madrid

Le président de l'OM a commencé son recrutement avec l'arrivée de Geoffrey Kondogbia en provenance de l'Atlético de Madrid. L'international centrafricain a atterri sur la Canebière contre un chèque de 8M€. Le milieu de terrain de 30 ans a ensuite été rejoint par l'un de ses coéquipiers chez les Colchoneros : Renan Lodi. Cette fois, il a fallu 13M€ pour convaincre le club madrilène.

Aubameyang, Sarr... L'OM a enflammé le mercato

Quelques jours plus tard, c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui signait à l'OM. Devenu indésirable à Chelsea, le Gabonais - passé par le Borussia Dortmund, Arsenal et le FC Barcelone - a été libéré de sa dernière année de contrat et a choisi de revenir en Ligue 1 pour se relancer. Misant sur l'expérience dans le championnat de France, Pablo Longoria a ensuite bouclé l'arrivée d'Ismaïla Sarr. Il a fallu que l'OM débourse 13M€ pour convaincre Watford de libérer l'ancien Rennais. Enfin, le président du club phocéen a finalisé la signature de Ruben Blanco. Prêté à l'OM la saison passée, le portier espagnol fait son retour sur la Canebière et appartient désormais entièrement à la formation olympienne Alors pour vous, quel est le meilleur transfert de l'OM jusqu'à présent ?