Ça y est, l'OM tient enfin son «grantatakan»

Thibault Morlain

En quête de son « grantatakan », l'OM a multiplié les recrutements de buteur ces dernières saisons. Les attaquants se sont alors succédés sans pour autant réussir à s'imposer. Et si c'était désormais de l'histoire ancienne avec Pierre-Emerick Aubameyang ? A Marseille, on estime que le Gabonais est celui qu'il faut pour passer un nouveau cap.

Alexis Sanchez arrivé au terme de son contrat, l'OM a dû se mettre en quête d'un nouvel attaquant. Et Pablo Longoria a de nouveau frappé fort en allant chercher Pierre-Emerick Aubameyang. Plus en odeur de sainteté à Chelsea, le Gabonais a été libéré et s'est engagé pour 3 ans à l'OM. Le voilà enfin donc le « grantatakan » ?

L’OM avoue un coup de pouce pour son mercato https://t.co/8LNUhOnfMo pic.twitter.com/vjTsoq5jn9 — le10sport (@le10sport) August 4, 2023

« C'est l'attaquant qui va nous faire passer un palier »

Geoffrey Kondogbia estime en tout cas qu'avec Pierre-Emerick Aubameyang, l'OM a recruté l'attaquant idéal pour aller encore plus loin. En conférence de presse ce jeudi, le milieu de terrain olympien a fait savoir : « C'est l'attaquant moderne, l'attaquant qui va nous faire passer un palier ».

« J'ai été bluffé »