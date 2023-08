Il se fait virer du PSG, la polémique continue

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Englué dans une polémique d’attitude discriminatoire vis-à-vis de ses joueurs musulmans lorsqu’il entraînait l’OGC Nice, Christophe Galtier a en plus de cela subi un limogeage du PSG cet été, après seulement une saison dans la capitale. Et Habib Beye, sans le nommer, condamne les méthodes de l’ex-entraîneur du PSG.

Décidément, Christophe Galtier aura vécu une saison 2022-2023 pour le moins particulière sur le banc du PSG, marqué par de nombreux soucis sportifs mais également extrasportifs. En effet, en avril dernier, le technicien français s’est retrouvé au cœur d’une énorme polémique raciste, certains de ses anciens collaborateurs à l’OGC Nice lui reprochant d’avoir tenu des propos discriminatoires envers ses joueurs musulmans et pratiquant le ramadan. Une prise de position qui a fait débat ces derniers mois avant même que Galtier ne soit viré du PSG, et Habib Beye en a remis une couche dans l’émission Le club des cinq.

Beye condamne la polémique sur le ramadan

« Le débat dans les médias n’avait pas lieu d’être parce que tu n’as pas parlé du fond, tu as jugé la forme (…) On ne découvre pas la veille du ramadan qu’on a 14 joueurs qui vont le faire puisque c’est nous qui les avons recrutés. Tu sais qu’ils vont faire le ramadan six mois avant et c’est quelque chose que tu vas préparer », estime l’entraîneur sénégalais du Red Star qui, sans nommer Christophe Galtier, s’en prend donc à sa philosophie.

« Pas le droit d’imposer des choses »