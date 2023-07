Viré du PSG, il lâche un message inattendu

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Démis de ses fonctions d'entraîneur du PSG officiellement mercredi, Christophe Galtier a tenu à faire passer un dernier message avant de tourner la page parisienne. Le technicien français a effectivement tenu à publier un communiqué pour remercier le PSG. Classe.

C'est donc désormais officiel, Luis Enrique remplace Christophe Galtier sur le banc du PSG. Le club l'a officialisé mercredi. Le natif de Marseille ne sera resté qu'une saison à Paris durant laquelle il aura connu de nombreuses péripéties. Mais avant de tourner définitivement la page, Christophe Galtier a publié un communiqué sur le site du PSG.

L'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain s'est exprimé à la suite de son départ des Rouge et Bleu. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 6, 2023

«Je voulais dire merci à l’issue de cette saison si intense»

« A l’heure où vient de se tourner - et de s’ouvrir - une nouvelle page pour le PSG, je voulais dire merci à l’issue de cette saison si intense. Merci à "mes" joueurs tout d’abord, qui ont été magnifiques d’engagement pour aller chercher ce onzième titre historique. Merci à la direction sportive et à mon équipe technique pour leur soutien », lâche l'ancien coach du PSG avant de souhaiter bonne chance à son successeur.

«Bonne chance à Luis Enrique»