L’OM met fin au calvaire d’Aubameyang

Arnaud De Kanel

Avec le départ d'Alexis Sanchez, l'OM se devait de recruter une star pour mener son attaque. C'est chose faite puisque Pierre-Emerick Aubameyang a rejoint la cité phocéenne lors de ce mercato. La proposition marseillaise est tombée à pic pour l'attaquant gabonais qui sort d'une année très compliquée professionnellement et personnellement.

Pierre-Emerick Aubameyang est la tête d'affiche du recrutement de l'OM. On ne présente plus l'attaquant gabonais qui s'est affirmé comme l'un des meilleurs à son poste depuis une décennie en Europe. Mais tout n'a pas été rose dernièrement pour lui puisque son père est tombé gravement malade et qu'il n'a quasiment pas joué avec Chelsea la saison passée.

«Une année de galère»

Pierre Aubame, le père du nouvel attaquant de l'OM, est revenu sur les derniers mois compliqués de son fils dans un entretien accordé à L'Equipe . « Il m'a vu dans un état catastrophique. Il m'a transféré en urgence de Barcelone à Paris, car je n'allais pas bien du tout fin mai, début juin, l'an passé, avec ambulance sur le tarmac. À cette époque, il était bien au Barça. Quand il y signe, il est même chez moi (il a une maison en Espagne) pendant presque quatre mois, avec sa femme et ses enfants. Et il marquait (13 buts en 23 matches, de février à mai 2022). Mes soucis de santé l'ont mis à plat. Comment mon fils, qui est si proche de moi, peut-il être bien dans sa tête ensuite ? J'ai subi plusieurs opérations (problème au rachis au départ), et on trouve une salmonelle quelques jours après ma sortie de l'hôpital et il faut repartir sur le billard. Je suis à deux doigts d'y passer et il se fait casser, en plus, la mâchoire par des braqueurs chez lui à Barcelone alors qu'il a voulu protéger sa femme et ses enfants (fin août) ! À Chelsea, au début, il portait d'ailleurs un masque. Ça ne pouvait être qu'une année de galère », a-t-il déclaré. Pierre-Emerick Aubameyang a retrouvé le sourire désormais et en grande partie grâce à l'OM.

«Il a le sourire»

« Aujourd'hui, c'est fini. Il a le sourire. Il se rend compte que je revois la lumière puisque ma dernière opération me permet de marcher et de courir. Et lui signe à l'OM », a ajouté Pierre Aubame.