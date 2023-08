Fiasco historique à l’OM, Aubameyang s’en mêle

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Recrue la plus chère de l'histoire de l'OM, Vitinha a un énorme poids sur les épaules. L'attaquant portugais est très attendu à Marseille, après son transfert record. Mais depuis son arrivée, l'ancien buteur du Sporting Braga se montre discret. En difficulté, le joueur peut, néanmoins, compter sur le soutien de ses coéquipiers, notamment de Pierre-Emerick Aubameyang.

Vitinha a débuté sa préparation de la meilleure des manières, avec un doublé face à Nîmes. Pour ses débuts sous les ordres de Marcelino, l'attaquant portugais avait même impressionné Frédéric Bompard. « À partir du moment où un attaquant vous claque deux buts, voilà (rires)… ça fait taire tout le monde. Qu’attend-on d’un attaquant ? Qu’il trouve le chemin des filets. Il l’a fait, deux fois. Certes, nous avons commis des erreurs qui l’ont aidé sur ces buts » avait lâché l'entraîneur nîmois. Depuis ? Pas grand chose. Entré en jeu à la 59ème minute face au Bayer Leverkusen ce mercredi soir (1-2), Vitinha ne s'est pas montré dangereux, excepté en toute fin de rencontre, mais sa frappe était trop écrasée pour inquiéter le portier adverse.

Mercato : Il a refusé une fortune pour l’OM ! https://t.co/8HclHdoa7W pic.twitter.com/Tchr9Lmi9f — le10sport (@le10sport) August 3, 2023

Vitinha en difficulté à l'OM

Recruté 32M€ en janvier dernier par l'OM, Vitinha se montre discret. Et les arrivées d'Iliman Ndiaye et de Pierre-Emerick Aubameyang pourraient lui porter préjudice la saison prochaine. Mais l'international gabonais n'a pas l'intention d'enfoncer un peu plus son jeune coéquipier. Comme l'a annoncé l'ancien buteur du FC Barcelone et d'Arsenal, il souhaite jouer un rôle de grand frère avec Vitinha et lui permettre de retrouver la confiance.

« Avoir quelques mots d'un partenaire peut aider »