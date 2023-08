Incroyable, il s’annonce comme le prochain patron de l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour Alexis Sanchez, c'est terminé. A moins d'un départ dans le secteur offensif lors de ce mois d'août, l'international chilien ne portera pas le maillot de l'OM la saison prochaine. Mais que le club marseillais se rassure, certaines recrues ont les capacités de prendre sa succession en tant que patron du vestiaire à l'image de Pierre-Emerick Aubameyang, doté d'une solide expérience.

La prolongation d'Alexis Sanchez s'est fait attendre. Ce dossier a oscillé entre le chaud et le froid depuis plusieurs semaines. Mais finalement, le verdict a été lâché par Pablo Longoria en conférence de presse ce jeudi.

Mercato : Il a refusé une fortune pour l’OM ! https://t.co/8HclHdoa7W pic.twitter.com/Tchr9Lmi9f — le10sport (@le10sport) August 3, 2023

Longoria met fin au dossier Alexis Sanchez

« Actuellement, si on est franc et qu'on analyse l'effectif, à part au poste de latéral droit, on est complets. On a toutes les positions doublées. Je considère qu'on est complets sauf s'il y a des départs » a confié le président marseillais lors de la présentation de Geoffrey Kondogbia et de Pierre-Emerick Aubameyang. Il faut dire que Pablo Longoria a mis la main sur plusieurs renforts offensifs depuis le lancement du mercato. Aubameyang ou encore Iliman Ndiaye devraient assurer sa succession sur le front de l'attaque.

Aubameyang s'affirme comme le prochain patron de l'OM