Mercato : Il balance tout sur sa signature à l’OM

Jean de Teyssière

L'OM s'est montré très actif dans ce mercato et a réussi à attirer de grands noms. Parmi eux, Geoffrey Kondogbia est arrivé en provenance de l'Atlético de Madrid contre 8M€ et devrait rapidement devenir le patron du milieu de terrain olympien. L'ancien Monégasque est revenu sur les coulisses de son arrivée, et ce qu'il l'a convaincu d'accepter de signer avec l'OM.

La saison n'a pas encore commencé mais déjà, les supporters marseillais sont pleins d'espoirs. Il faut dire qu'avec la fin de saison décevante, conclue par une troisième place et un groupe lassé par Igor Tudor, une révolution devait avoir lieu. Les dirigeants de l'OM le savaient bien et ont recruté sept joueurs: Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ruben Blanc, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye. Un nouvel entraîneur, Marcelino, a aussi débarqué et l'une des recrues s'est expliquée sur son arrivée.

« On m'a soumis un projet ambitieux »

Arrivée de l'Atlético de Madrid, l'international centrafricain Geoffrey Kondogbia a été la première recrue de l'ère post-Tudor. En conférence de presse de présentation ce jeudi, l'ancien Monégasque a dévoilé ce qui l'avait convaincu de signer à l'OM : « On m'a soumis un projet ambitieux, que ce soit dans le recrutement ou la mentalité. Connaissant Pablo, je savais que c'était quelque chose qui allait avancer à ce niveau-là. On le voit aujourd'hui avec les recrues et les intentions qu'on a. C'est ce dont j'avais besoin. »

L’OM annonce des nouveaux renforts ! https://t.co/F97R3FEBxd pic.twitter.com/9aR1mnEsFc — le10sport (@le10sport) August 3, 2023

« Les intentions sont là et c'est ce qui donne de l'espoir »