L’OM a un problème, le boss dit tout

Benjamin Labrousse

Auteur d’un mercato estival de folie, l’OM semble s’être considérablement renforcé en vue de la saison prochaine. En revanche, la stratégie de recrutement marseillaise pourrait être menacée par le fait que de nombreuses recrues iront disputer la CAN en janvier et février prochain. Présent en conférence de presse, le président Pablo Longoria s’est exprimé à ce propos.

Depuis plusieurs semaines, l’OM empile les nouvelles recrues. Outre les arrivées de Geoffrey Kondogbia et de Renan Lodi dans les premières semaines du mercato estival, le club phocéen a également enregistré l’arrivée d’Ismaïla Sarr, de Pierre-Emerick Aubameyang, mais également d’Iliman Ndiaye. Mis à part le défenseur brésilien ainsi que le gardien espagnol Ruben Blanco, toutes ces nouvelles têtes iront défendre les couleurs de leurs pays respectifs lors de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations du 13 janvier au 11 février prochain.

« On ne peut pas faire l'équipe en fonction de la CAN »

Présent en conférence de presse ce jeudi pour présenter publiquement les signatures de Geoffrey Kondogbia et de Pierre-Emerick Aubameyang, le président de l’OM Pablo Longoria s’est exprimé concernant ce sujet pouvant clairement porter préjudice au club phocéen cette saison. « On doit faire avec. C'est quelque chose qu'on prend en considération quand on fait le recrutement, mais on ne peut pas faire l'équipe en fonction de la CAN. Ce ne serait pas respectueux. On ne fait pas une équipe pour 6 mois mais pour l'avenir » , déclare ainsi le dirigeant espagnol dans des propos relayés par RMC .

« Est-ce que le championnat de France doit se fermer durant la CAN ? »