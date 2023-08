L’OM signe un crack, le vestiaire s’enflamme

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Révélé à Sheffield United, Iliman Ndiaye est retourné au bercail. Né à Rouen, mais arrivé à Marseille dès son plus jeune âge, l'attaquant a signé avec l'OM, réalisant l'un de ses gros rêves. Un renfort de choix pour le club marseillais. Aligné à ses côtés ce mercredi, Pierre-Emerick Aubameyang n'en a dit que du bien en conférence de presse ce jeudi.

C'est la belle histoire de ce mercato. Fan de l'OM depuis sa tendre enfance, Iliman Ndiaye avait intégré le centre de formation marseillais, avant d'être poussé vers la sortie. Plusieurs années de galère s'en sont suivies, avant la révélation en Angleterre. A Sheffield United, l'attaquant a montré l'étendue de son talent. Des prestations, qui lui permettront de goûter aux joies de la sélection sénégalaise, mais aussi de susciter l'intérêt de Pablo Longoria.

Iliman Ndiaye est sorti prématurément

A la recherche d'un attaquant, le président de l'OM avait très vite obtenu l'accord de Ndiaye, mais son entourage et son club l'encourageaient à poursuivre sa carrière en Angleterre. Mais l'attaquant a privilégié le choix du cœur. Finalement, le buteur s'est engagé avec l'OM jusqu'en 2028 et a fait sa première apparition face au Bayer Leverkusen ce mercredi. Le joueur de 23 ans a réalisé des débuts prometteurs avant de sortir en début de seconde période, perclus de crampes.

« C'est un super joueur »