Transfert historique à l’OM, le fiasco continue

Jean de Teyssière

Lors du mercato hivernal, l'OM avait frappé un gros coup en réalisant le transfert le plus onéreux de son histoire. L'attaquant portugais de 23 ans, Vitinha, est arrivé du SC Braga dans le dernier jour du mercato contre 32M€. Mais Vitinha n'a pas réussi à s'imposer et n'a marqué que deux buts en Ligue 1 (un doublé face à Troyes). Son jeune âge pousse encore l'OM à lui donner un rôle de doublure.

Le rôle d'attaquant à l'OM est difficile à tenir depuis quelques saisons. Vitinha en a fait l'amère expérience la saison dernière, où ses six mois ont été ponctués de seulement deux buts. Insuffisant lorsque l'OM a déboursé 32M€ pour le faire venir...

« C'était difficile, je n'étais pas préparé à partir »

Deux buts face à Troyes et puis c'est tout. Recrue la plus chère de l'histoire de l'OM, l'attaquant portugais Vitinha, arrivé contre 32M€ n'a pas réussi à s'imposer lors de la deuxième partie de saison. Pour le média portugais O Jogo mi-juillet, il est revenu sur son arrivée et sur son adaptation difficile : « C'était difficile, je n'étais pas préparé. D'après les conversations avec mon agent, le départ en janvier n'était pas prévisible. Je ne pensais pas partir. Les trois derniers jours ont été un rush : faire face à beaucoup de choses, affronter un nouveau club et une nouvelle ville, chercher son chez-soi. J'ai ressenti la douleur et la tristesse de laisser derrière moi beaucoup de gens que j'aime. Je suis très attaché à la famille et aux amis. »

Vitinha, doublure d'Aubameyang