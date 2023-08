Mercato : Mourinho va jouer un sale tour au PSG

Benjamin Labrousse

Très actif dans le sens des arrivées, le PSG pourrait poursuivre son mercato estival en se concentrant désormais sur certains départs. Après la vente de Mauro Icardi à Galatasaray, le club parisien s’apprête à perdre Renato Sanches. Alors qu’un accord avait été trouvé avec l’AS Rome pour un prêt avec option d’achat, José Mourinho aurait finalement posé son veto à l’encontre d’une arrivée du Portugais.

Comme chaque année, le PSG va tenter de se débarrasser de plusieurs joueurs jugés indésirables durant cette période de mercato estival. Mais si le club parisien a récemment reçu 10 M€ dans le transfert de Mauro Icardi vers Galatasaray, certains joueurs ne trouvent pas preneur.

Renato Sanches devrait quitter le PSG cet été

C’est le cas notamment de Leandro Paredes, mais également de Renato Sanches. Arrivé l’été dernier au PSG en provenance du LOSC, le milieu de terrain de 25 ans a davantage connu l’infirmerie que les terrains à Paris. Le Portugais n’entre visiblement pas dans les plans de Luis Enrique alors que le club parisien tente de lui trouver une porte de sortie cet été.

Mourinho ne veut plus de Renato Sanches