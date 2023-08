L’OM l’annonce, c’est terminé pour cette star

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis la fin de la saison dernière, Pablo Longoria espérait trouver un accord avec Alexis Sanchez pour renouveler son contrat. Dernièrement, l'international chilien a été aperçu à Marseille, ce qui a relancé les rumeurs sur son avenir. Mais comme l'a laissé entendre Pablo Longoria en conférence de presse, l'attaquant ne portera plus le maillot de l'OM.

La prolongation d'Alexis Sanchez a longtemps été l'une des grandes priorités de Pablo Longoria. Mais depuis le début du mercato, l'OM est parvenu à attirer plusieurs attaquants (Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Iliman Ndiaye), ce qui rend l'arrivée de l'international chilien nettement moins indispensable.

Mercato : Il a refusé une fortune pour l’OM ! https://t.co/8HclHdoa7W pic.twitter.com/Tchr9Lmi9f — le10sport (@le10sport) August 3, 2023

« Je considère qu'on est complets sauf si... »

Présent en conférence de presse, Pablo Longoria a confirmé la tendance. « Actuellement, si on est franc et qu'on analyse l'effectif, à part au poste de latéral droit, on est complets. On a toutes les positions doublées. Je considère qu'on est complets sauf s'il y a des départs » a lâché le président de l'OM ce jeudi.

Un retour en Italie pour Alexis Sanchez ?