Il signe à l'OM et annonce du lourd

Amadou Diawara

Alors qu'il évoluait du côté de l'Atlético de Madrid, Geoffrey Kondogbia a paraphé un bail de quatre saisons avec l'OM. A Marseille, le milieu de terrain centrafricain retrouve Marcelino, qu'il a côtoyé à Valence. Présenté ce jeudi après-midi, Geoffrey Kondogbia a affirmé que son acclimatation allait être facilité par la présence du coach espagnol à l'OM.

Désireux de renforcer son milieu de terrain, l'OM a bouclé la signature de Geoffrey Kondogbia. En effet, l'international centrafricain a quitté l'Atlético de Madrid lors de ce mercato estival pour parapher un bail de quatre saisons à Marseille.

Kondogbia retrouve Marcelino à l'OM

Ce jeudi après-midi, l'OM a présenté Geoffrey Kondogbia en conférence de presse. Interrogé sur Marcelino, le nouveau coach marseillais, le milieu de terrain de 30 ans a confié qu'il allait très vite prendre ses marques au Vélodrome ; et ce, grâce à celui qui l'a déjà entrainé du côté de Valence.

«Savoir ce qu'il recherche facilite l'intégration»