Transferts : Il part au clash avec l'ASSE et va gagner !

Acheté définitivement par l'ASSE au terme de son prêt, Niels Nkounkou ne voulait pas s'éterniser en Ligue 1. L'ancien de l'OM est alors parti au clash avec sa direction, lançant ainsi le bras de fer pour accélérer son transfert. Un temps fermée au départ de Nkounkou, l'ASSE s'apprêterait à lâcher.

Dans une récente interview pour L'Equipe , Niels Nkounkou ne cachait pas ses envies d'ailleurs. Et pour obtenir gain de cause, le joueur de l'ASSE était prêt à partir au bras de fer : « Jusqu’où je suis prêt à aller ? S'il faut leur dire tous les jours que je veux partir, je le ferai. Je ne me lasserai pas. Maintenant, garder un joueur contre son gré, je crois que ce n'est pas la bonne solution. J'espère sincèrement que la situation se débloque ».

Un transfert à Francfort débloqué ?

Et voilà que la situation pourrait enfin se débloquer pour Niels Nkounkou. Selon But Football Club , les négociations auraient été relancées avec l'Eintracht Francfort. Alors que l'ASSE voudrait désormais boucler le départ de Nkounkou, les positions se chacun se rapprocherait.

L'ASSE pense à l'après Nkounkou

Bonne nouvelle donc pour Nkounkou et ce départ va également permettre à l'ASSE de passer à autre chose. L'objectif est d'ailleurs identifié. Le joueur d'Amiens, Antoine Leautey, est très apprécié, mais d'autres profils seraient également étudiés par les Verts pour venir remplacer Niels Nkounkou.