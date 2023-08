Une star de l’OM victime d’un licenciement, elle balance tout

Benjamin Labrousse

Pierre-Emerick Aubameyang a récemment signé à l’OM jusqu’en 2026 et entend bien faire trembler les filets de Ligue 1 lui qui a connu une saison très compliquée à Chelsea. Présenté face à la presse ce jeudi, l’avant-centre gabonais a exprimé à quel point le licenciement de l’ancien entraîneur des Blues Thomas Tuchel avait pu l’impacter.

Cet été, l’OM a fait preuve d’ambitions sur le marché des transferts avec l’arrivée de joueurs très confirmés comme Pierre-Emerick Aubameyang (34 ans), mais également en misant sur des joueurs encore jeunes comme Ismaïla Sarr ou Renan Lodi (tous deux ont 25 ans).

Aubameyang de retour en France 10 ans après

L’avant-centre gabonais lui, effectue son grand retour en France après avoir été révélé avec l’ASSE il y a déjà plus de 10 ans de cela. Excellent à Dortmund et à Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang a connu des expériences plus mitigées au Barça mais surtout à Chelsea où Thomas Tuchel avait joué un rôle majeur dans sa venue avant d’être débarqué...une semaine plus tard.

« Je suis arrivé grâce à Thomas Tuchel »