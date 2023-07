Incroyable, un joueur de l’ASSE réclame son transfert et part au bras de fer

Thibault Morlain

Acheté définitivement par l’ASSE suite à son prêt par Everton, Niels Nkounkou n’avais pas caché en fin de saison dernière sa volonté d’aller plus haut. Pas question pour lui de rester plus longtemps en Ligue 2. Le transfert de Nkounkou est donc l’un des dossiers des Verts sur ce mercato, mais pour le moment, l’ASSE ferme la porte à un départ. Mais voilà que l’ancien de l’OM semble décidé à partir au bras de fer avec sa direction.

Arrivé en janvier dernier, Niels Nkounkou a été impressionnant avec l’ASSE. Convaincus, les Verts ont alors acheté le latéral français, activant leur option d’achat de 2M€ négociée avec Everton. Mais voilà que son avenir est aujourd’hui au centre de toutes les rumeurs sur le mercato. Courtisé par Francfort, Nkounkou veut s’en aller. Le fait est qu’il se retrouve aujourd’hui retenu par l’ASSE.

« S'il faut leur dire tous les jours que je veux partir, je le ferai »

A l’occasion d’un entretien accordé à L’Equipe , Niels Nkounkou a réitéré son envie de quitter l’ASSE. Et pour arriver à ses fins, le joueur de Laurent Batlles est prêt à faire le forcing : « Jusqu’où je suis prêt à aller ? S'il faut leur dire tous les jours que je veux partir, je le ferai. Je ne me lasserai pas. Maintenant, garder un joueur contre son gré, je crois que ce n'est pas la bonne solution. J'espère sincèrement que la situation se débloque vite parce que je me prends la tête tous les jours avec cette histoire plutôt que de me concentrer sur mon football ».

« Je venais pour six mois, c'est tout »