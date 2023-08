Mercato : Il a refusé une fortune pour l’OM !

Amadou Diawara

Courtisé par l'Arabie Saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang a finalement décidé de poursuivre son aventure en Europe lors des trois prochaines saisons. En effet, l'international gabonais a répondu à l'appel de l'OM de Pablo Longoria. D'ailleurs, à en croire Pierre-Emerick Aubameyang, c'est le président marseillais qui l'a convaincu de recaler l'Arabie Saoudite.

A la peine à Chelsea, en Premier League, Pierre-Emerick Aubameyang s'est engagé librement et gratuitement en faveur de l'OM. Et pourtant, l'international gabonais aurait pu parapher un contrat en or du côté de l'Arabie Saoudite.

Dembélé - PSG : Il met un vent à la presse https://t.co/QPKBe9l16b pic.twitter.com/Ra0MriXNpd — le10sport (@le10sport) August 3, 2023

Aubameyang refuse l'Arabie Saoudite pour signer à l'OM

Malgré l'assaut de l'Arabie Saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang a préféré rester en Europe et faire son retour en Ligue 1 du côté de l'OM. Présenté en conférence de presse ce jeudi après-midi, l'attaquant de 34 ans a justifié son choix de parapher un contrat de trois saisons (jusqu'au 30 juin 2026) avec le club phocéen. Selon ses dires, c'est Pablo Longoria - le président de l'OM - qui l'a convaincu de migrer vers Marseille. « Pourquoi j'ai refusé l'Arabie Saoudite pour signer à l'OM ? J'ai été convaincu par le discours du président (Pablo Longoria). Ils ont été très honnêtes, directs, ça m'a plu. Et je suis quelqu'un de revanchard. Je ne veux pas partir d'Europe avant d'avoir mis les points sur les i » , a affirmé Pierre-Emerick Aubameyang.

