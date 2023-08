Mercato : Igor Tudor en galère, le divorce avec l’OM lui coûte cher...

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Malgré une excellente saison avec l’OM, Igor Tudor a quitté ses fonctions, à la surprise générale. Comme révélé par le10sport.com le 21 juin, c’est l’initiative des dirigeants marseillais de pousser l’entraîneur croate vers la sortie. Un épilogue qui n’est pas sans conséquence sur un marché des transferts qui boude clairement Tudor...

Au pied levé, Igor Tudor a succédé au volcanique Jorge Sampaoli. Mais comme le bouillonnant argentin, le sanguin croate a lui-aussi quitté ses fonctions à la surprise générale, un an après. Son bilan avec l’OM était pourtant très flatteur. Après avoir lutté avec le PSG une grande partie de la saison, le Marseille de Tudor a montré du caractère et prolongé l’effet Sampaoli, qui avait déjà ranimé le Vélodrome. Pas vraiment prévu au programme, le départ d’Igor Tudor ne s’est toutefois pas fait à l’initiative du Croate. Comme révélé par le10sport.com le 21 juin, c’est l’OM qui a organisé sa sortie.

L’OM a recruté «un joueur rare», le boss jubile https://t.co/sZLekixKkd pic.twitter.com/OAZ0ICDelM — le10sport (@le10sport) August 4, 2023

Un comportement qui posait question à Marseille...

Officiellement, Igor Tudor et Pablo Longoria ont communiqué sur un départ volontaire du Croate. Mais en vérité, c’est bien l’OM qui lui a montré le chemin de la sortie : « Pour « préserver » Igor Tudor, les dirigeants marseillais ont accepté de livrer le scénario évoqué par le technicien croate. Ce dernier a pu s’exprimer librement en évoquant des « raisons privées et professionnelles ». Mais s’il n’est plus aujourd’hui l’entraîneur de l’OM, ce n’est pas sa décision mais bien celle de ses dirigeants. Depuis plusieurs mois, le comportement d’Igor Tudor soulève beaucoup de questions au sein de la cité phocéenne. De sa gestion sportive du vestiaire devenue intenable jusqu’à des motifs touchant à sa vie privée et personnelle, qui dépassent clairement le cadre professionnel, l’OM a préféré dire stop ».

Des craintes autour de Tudor ?