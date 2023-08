Mercato : Il débarque à l’OM et réalise son rêve !

Benjamin Labrousse

Cet été, l’OM a frappé fort en recrutant plusieurs joueurs de gros calibre. C’est le cas notamment pour Ismaïla Sarr arrivé à Marseille en provenance de Watford. 4 ans après son départ de Rennes, le Sénégalais va ainsi fouler de nouveau les pelouses de Ligue 1, d’autant que ce dernier a confirmé que ce transfert vers l’OM symbolisait le rêve de tout un continent.

Avec l’arrivée de Marcelino en tant que nouvel entraîneur début juin, l’OM va entamer un nouveau cycle. Symbole de ce renouveau, le club phocéen a bouclé l’arrivée de nombreuses recrues lors de ce mercato estival, le tout assez rapidement, permettant ainsi à Marseille de se préparer de manière dynamique aux prochaines échéances.

L’OM met fin au calvaire d’Aubameyang https://t.co/SABVp6OQml pic.twitter.com/OFO5C4AkHL — le10sport (@le10sport) August 4, 2023

L’OM face au problème de la CAN

Ces dernières semaines, l’OM a ainsi recruté de nombreux joueurs de nationalités africaines. À ce propos, Pablo Longoria affirmait ce jeudi que la CAN qui aura lieu en janvier prochain pourrait s’avérer problématique cette saison. Très populaire au Sénégal, le club marseillais a recruté deux internationaux en la personne d’Ismaïla Sarr (54 sélections), et d’Iliman Ndiaye (7 sélections).

« Tous les Africains rêvent de jouer dans un grand club comme l'OM »