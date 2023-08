Une star recale le PSG, elle s'explique

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG espérait boucler le transfert de Robert Lewandowski. Toutefois, la star polonaise a préféré snober le club de la capitale pour rejoindre le FC Barcelone. Interrogé sur son choix, l'ancien pensionnaire du Bayern a lâché toutes ses vérités.

Après avoir bouclé la prolongation de Kylian Mbappé jusqu'au 30 juin 2024, le PSG était en quête sérieuse d'un numéro 9 de classe mondiale lors du dernier mercato estival. Pour remplir cette mission très importante, le club de la capitale a coché le nom de Robert Lewandowski, qui était sur le départ du côté du Bayern. Toutefois, la star polonaise de 34 ans a préféré tourner le dos au PSG et prendre la direction du FC Barcelone. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe ce vendredi, Robert Lewandowski a justifié son choix de snober le PSG pour signer au Barça.

Dembélé se lâche sur le PSG avant son transfert https://t.co/1Pg9VIID9g pic.twitter.com/YRMzu4VZfx — le10sport (@le10sport) August 4, 2023

«J'ai toujours rêvé de jouer en Espagne»

« Qu'est-ce qui a motivé ce choix de quitter Munich après huit saisons au Bayern ? Changer de mode de vie, de pays, de langue, rencontrer de nouvelles personnes... J'ai toujours rêvé de jouer en Espagne et c'était le bon moment. À mon âge, j'avais la conviction qu'il fallait faire ce pas vers l'avant. Au Bayern, j'ai accompli tout ce que je voulais accomplir. J'ai battu des records, j'ai beaucoup gagné. J'y étais heureux, mais je ne veux pas faire de surplace. C'était le moment venu, au fond de moi je l'ai senti » , a confié Robert Lewandowski, avant d'en rajouter une couche.

«Au Bayern, j'ai accompli tout ce que je voulais accomplir»