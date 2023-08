Un buteur arrive au PSG, une date annoncée pour son transfert

Alexis Brunet

Après avoir attendu plusieurs semaines, le PSG va frapper fort en attaque dans les prochains jours. Le club de la capitale serait très proche de boucler le recrutement d'Ousmane Dembélé, tout comme celui de Gonçalo Ramos, l'avant-centre du Benfica Lisbonne. La presse portugaise annonce même qu'un accord entre les deux formations pourrait même intervenir ce samedi 5 août.

Le PSG va probablement pouvoir bientôt pousser un ouf de soulagement. Cela fait plusieurs semaines que le club de la capitale n'arrivait pas à mettre la main sur des gros joueurs en attaque. Cela était devenu un besoin urgent, du fait de l'avenir très flou de Kylian Mbappé. On ne sait toujours pas si le Français va jouer pour Paris la saison prochaine, mais les pensionnaires du Parc des Princes se donnent des solutions au cas où il faudrait compter sans le natif de Bondy.

Dembélé et Ramos sont très proches du PSG

C'est d’abord au poste d'ailier droit que le PSG est en passe de se renforcer. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club de la capitale voulait recruter Bernardo Silva. Mais face aux nombreux refus de Manchester City pour son joueur, Paris a donc décidé de changer de cible et de finaliser l'opération Ousmane Dembélé. Le champion du monde 2018 devrait être Parisien dans les prochains jours. Il sera probablement imité très vite par Gonçalo Ramos, le buteur du Benfica Lisbonne.

Le PSG vise un buteur, l’Arabie Saoudite s’en mêle https://t.co/qZiESIHpU1 pic.twitter.com/5PKQxk1dKi — le10sport (@le10sport) August 5, 2023

C'est brûlant pour Gonçalo Ramos