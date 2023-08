Un crack craint le pire avant son transfert au PSG

Alexis Brunet

Le PSG a toujours été attiré par les stars, surtout depuis l'arrivée du Qatar aux commandes du club. Mais Paris cherche aussi à attirer les plus grands cracks de la planète. Plus tôt lors du mercato, la presse indiquait justement que le champion de France avait bouclé le transfert de Luka Vušković, jeune défenseur croate de 16 ans. Depuis, le temps a passé, mais l'arrivée de l'axial ne s'est toujours pas réalisée. Il faut dire qu'il aurait une certaine crainte en tête.

Le PSG s'est considérablement renforcé cet été. La défense centrale a été l'un des secteurs qui a subi le plus de changements. Pour apporter de la concurrence, Luis Campos a fait venir Milan Skriniar, ainsi que Lucas Hernandez à Paris. Le Slovaque est arrivé librement, alors que le Français a lui été recruté pour 45M€ environ en provenance du /football/mercato/lentraineur-de-lom-veut-ejecter-ce-joueur-657008.

Quatre défenseurs centraux de qualité au PSG

La défense centrale est sur le papier, au moins, très bien fournie. Le PSG a donc Milan Skriniar et Lucas Hernandez, mais aussi Presnel Kimpembe, et Marquinhos. De plus, Danilo Pereira peut aussi redescendre d'un cran, selon les besoins. Mais voilà que Luis Campos pourrait ne pas en avoir forcément terminé avec le recrutement dans ce secteur de jeu.

L'annonce à 150M€ de la presse italienne pour le mercato du PSG https://t.co/vFeuoR7x3s pic.twitter.com/Uwo4D2qlfG — le10sport (@le10sport) August 5, 2023

Luka Vušković craint pour son temps de jeu au PSG