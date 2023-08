Le PSG rêve de ce transfert, une offre historique est révélée

Alexis Brunet

Pour son attaque, le PSG devrait bientôt annoncer le renfort de Gonçalo Ramos. L'attaquant du Benfica Lisbonne deviendra donc le buteur tant recherché par le club de la capitale. Pourtant, la piste prioritaire sur ce dossier resterait Harry Kane. L'Anglais semble promis au Bayern Munich. La formation allemande lui aurait même offert un salaire mirobolant.

Depuis le début de l'ouverture du mercato, le PSG cherche un buteur de classe mondiale. D'abord c'était pour combiner avec Kylian Mbappé et le contenter, mais finalement, cela serait presque pour le remplacer. Le Français est pour l'instant mis à l'écart par le club de la capitale, et on ne sait pas de quoi son avenir sera fait.

Gonçalo Ramos serait le nouveau buteur du PSG

Le PSG a beau ne pas savoir de quoi sera fait l'avenir de Kylian Mbappé, il a tout de même bien avancé sur son mercato. Aux dernières nouvelles, Paris aurait même mis la main sur son futur buteur. Il s'agirait de Gonçalo Ramos, l'attaquant du Benfica Lisbonne. Il resterait quelques détails à régler, mais cela sent très bon pour le champion de France.

Le PSG déclare la guerre, c'est perdu d'avance pour Mbappé https://t.co/0zb4hrd2Ll pic.twitter.com/ElKfzPbbY0 — le10sport (@le10sport) August 5, 2023

Le Bayern offre 29M€ de salaire à Kane