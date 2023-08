Transferts : Il lâche une réponse qui ne va pas plaire au PSG

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec le Napoli, Victor Osimhen serait suivi de près par le PSG, qui aimerait boucler son transfert lors de ce mercato estival. Toutefois, l'attaquant nigérian de 24 ans souhaiterait rester chez les Azzurri cet été, ayant même fixé ses conditions pour prolonger son engagement.

Déterminé à renforcer son attaque, le PSG serait sur le point de finaliser les signatures d'Ousmane Dembélé et de Gonçalo Ramos. Malgré tout, le club de la capitale envisagerait de recruter un autre numéro 9.

Victor Osimhen veut rester au Napoli

En plus d'Harry Kane et de Randal Kolo Muani, Victor Osimhen serait dans le collimateur du PSG, et ce, en vue d'un transfert lors de ce mercato estival. Toutefois, le buteur du Napoli ne compterait en aucun cas faire ses valises à l'intersaison.

Victor Osimhen fixe ses conditions pour prolonger