Le PSG a laissé filer le nouveau Ronaldo

Amadou Diawara

A la lutte avec le FC Barcelone, le PSG a perdu son bras de fer pour le transfert de Vitor Roque. Interrogé sur son poulain, André Curry s'est totalement enflammé sur ses qualités, faisant clairement comprendre que le club de la capitale était passé à côté du nouveau Ronaldo Nazario.

Très performant sous les couleurs de l'Athletico Paranaense, Vitor Roque a alarmé les plus grandes écuries européennes, dont le FC Barcelone et le PSG. Et malheureusement pour le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi, le Barça de Joan Laporta a raflé la mise pour l'attaquant brésilien.

Le Barça bat le PSG pour Vitor Roque

Alors que Vitor Roque va rejoindre le FC Barcelone à l'été 2024, André Curry n'a pas tari d'éloges à son égard. Comme l'a laissé entendre l'agent du crack de 18 ans, le PSG est passé à côté du futur Ronaldo Nazario.

L'annonce à 150M€ de la presse italienne pour le mercato du PSG https://t.co/vFeuoR7x3s pic.twitter.com/Uwo4D2qlfG — le10sport (@le10sport) August 5, 2023

«Il me rappelle beaucoup Ronaldo Nazario»