Mbappé : Le PSG fait un sacrifice à 50M€ pour son transfert

Jean de Teyssière

Le Paris Saint-Germain ne sait plus quoi faire de Kylian Mbappé. Le Bondynois n'a pas souhaité prolonger son contrat avec le PSG et veut partir librement en juin 2024. Pour le PSG, ce n'est pas possible et le club parisien souhaite donc le vendre. Au départ, le prix minimum était de 200M€ et il est désormais passé à 150M€. Avis aux amateurs.

Le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, s'entraine depuis deux semaines avec les indésirables du PSG. Mis de côté lors du stage des Parisiens en Asie, le calvaire risque de continuer pour le numéro 7 parisien qui ne sera sans doute pas réintégré au groupe ce lundi, lors du retour de ses coéquipiers à Poissy. Et le feuilleton pourrait prendre un nouveau puisque si Mbappé est toujours Parisien en septembre, il ne disputera pas la Ligue des Champions...

Le Real Madrid plombé par la Premier League ?

Devant la quasi impossibilité de trouver un terrain d'entente entre le PSG et Kylian Mbappé, le club parisien souhaite vendre son joueur au plus offrant. Les dirigeants ont cru faire l'affaire du siècle en voyant l'offre du club saoudien d'Al-Hilal de 300M€ pour Mbappé. Mais ce dernier a refusé le contrat proposé par le club de Kalidou Koulibaly et Malcom. Avec le Real Madrid plus que jamais favori pour faire venir le crack de Bondy, le PSG tente tout de même de draguer la Premier League. Chelsea et Liverpool sont les clubs anglais intéressés, selon La Gazzetta dello Sport et le PSG tente de faire monter les enchères pour pousser le Real Madrid à agir...

Le PSG prêt à laisser partir Mbappé contre 150M€