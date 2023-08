Prêt à quitter le PSG à cause de Mbappé ? Luis Enrique a tranché

Alexis Brunet

Le cas Kylian Mbappé perturbe grandement le mercato du PSG. Le club de la capitale ne sait pas encore ce qu'il adviendra de son attaquant pour la saison à venir. Une situation qui tracasse Luis Enrique. L'entraîneur espagnol aimerait pouvoir compter sur le Français, mais il ne serait pas prêt à partir de Paris, même si le champion du monde est laissé en tribunes toute l'année.

Le PSG serait en passe d'annoncer plusieurs recrutements majeurs en attaque dans les prochains jours. Ousmane Dembélé devrait être la prochaine recrue du club de la capitale. Le joueur du FC Barcelone va coûter 50M€ à Paris, et il viendra renforcer le côté droit de l'attaque parisienne, qui a perdu Lionel Messi. Après le Français, les dirigeants parisiens semblent vouloir boucler l'arrivée de Gonçalo Ramos. Le Portugais devrait donc être le tant attendu buteur du PSG pour la saison prochaine.

Le cas Mbappé n'a pas évolué

L'attaque du PSG pourrait donc rapidement ressembler à quelque chose d'intéressant. Puisse qu'en plus des recrutements de Ramos et de Dembélé, Neymar revient en forme. Le Brésilien a brillé lors du dernier match de préparation en Corée du Sud, en marquant deux buts et en délivrant une passe décisive. Paris serait aussi toujours intéressé par Randal Kolo Muani, et le joueur de Francfort serait partant pour venir chez les champions de France. En revanche, l'avenir de Kylian Mbappé n'a pas évolué. Le champion du monde 2018 est toujours mis à l'écart par le PSG. Le natif de Bondy n'a toujours pas prolongé son contrat, et le Real Madrid n'est pas encore passé à l'action.

Mbappé : La nouvelle décision radicale du PSG ! https://t.co/QstKnMmbl1 pic.twitter.com/lT00lkx3NK — le10sport (@le10sport) August 5, 2023

Luis Enrique ne partira pas du PSG à cause de Mbappé