Transfert surprise, l’ASSE lâche ses vérités

Peu active cet été, l’ASSE a toutefois bouclé deux signatures à savoir celle d’Ibrahim Sissoko qui débarque libre pour compenser le départ de Jean-Philippe Krasso, ainsi que celle moins attendue de Dylan Batubinsika. Loïc Perrin a d’ailleurs justifié le transfert du défenseur central.



Perrin justifie le transfert de Batubinsika

« On était allé le voir cet hiver. Ça avait été compliqué pour différentes raisons. On l’a sollicité assez tôt dans le mercato, ça a été long. Il a patienté, ça a montré sa volonté de rejoindre notre projet. On est content qu'il nous ait rejoint, avant le début du championnat ce qui est important aussi, c’est ce qu’on essaye de faire », confie dans un premier temps le dirigeant de l’ASSE.

«Il va nous apporter son expérience»