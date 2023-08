Il annonce du lourd après le mercato de l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté cet été en provenance de Watford, Ismaïla Sarr va épauler Pierre-Emerick Aubameyang mais également son compatriote Iliman Ndiaye sur le front de l’attaque marseillaise. Très optimiste, l’ancien ailier du Stade Rennais promet du lourd pour son association avec les autres attaquants de l’OM.

Depuis l’ouverture du mercato, l’OM s’est déjà bien renforcé notamment dans le secteur offensif en recrutant Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr. Ce dernier a d’ailleurs son entente avec ses nouveaux compères dans le secteur offensif marseillais. Et il annonce clairement du lourd pour l’OM.



«J'espère faire un superbe duo avec Aubameyang»

« J'espère faire un superbe duo avec Aubameyang. J'ai l'habitude de jouer comme quatrième milieu de terrain en équipe nationale en 4-4-2. Peu importe le poste, je vais attaquer. Je préfère jouer sur un côté, c'est là que je montre vraiment mes qualités, les dribbles, la vitesse, la profondeur... », assure le néo-Marseillais en conférence de presse.

«On va envoyer fort»