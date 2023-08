Il l'annonce, un duo de choc va enflammer l’OM

Benjamin Labrousse

Cet été, l’OM a bouclé l’arrivée de plusieurs joueurs importants dont certains sont compatriotes. C’est le cas des deux internationaux Sénégalais Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr. Présenté ce vendredi face à la presse, l’ailier révélé à Rennes s’est d’ailleurs livré sur sa relation avec l’ancien joueur de Sheffield, mais également avec le milieu de terrain Pape Gueye.

L’OM réalise un mercato estival de haut standing. Alors que le club phocéen lancera sa saison mercredi prochain face au Panathinaikos en barrage de la Ligue des Champions, Marseille a affiché ses ambitions en recrutant des joueurs talentueux et confirmés comme Pierre-Emerick Aubameyang et Geoffrey Kondogbia, mais également des joueurs conservant un certain potentiel.

Vers une connexion sénégalaise à l’OM ?

C’est le cas pour Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr. Respectivement âgés de 23 et de 25 ans, les deux joueurs se connaissent bien. Avec le milieu de terrain Pape Gueye, les trois joueurs de l’OM évoluent côte à côte avec l’équipe du Sénégal.

« On va envoyer fort »