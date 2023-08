L’OM reçoit deux offres de transferts !

Arnaud De Kanel

Après avoir enregistré les arrivées de six nouvelles recrues, l'OM s'active maintenant dans le sens des départs. Frank McCourt réclame du cash et Pablo Longoria pourrait bien en récupérer grâce à Ruslan Malinovskyi. L'attaquant ukrainien ferait l'objet de deux offres.

En conférence de presse, Pablo Longoria s'était montré assez clair concernant Ruslan Malinovskyi. « Pour Ruslan, il y a des joueurs adaptables et d'autres pour qui ça prend plus de temps. Ruslan avait été recruté avec un rôle spécifique pour le système de jeu d'Igor Tudor. On doit analyser l'importance de Ruslan dans le système actuel du coach et voir les possibilités qui existent parce que les joueurs importants au niveau du salaire doivent l'être aussi sur le terrain », confiait le président de l'OM. Et depuis cette sortie, la situation de l'Ukrainien a évolué car l'OM souhaiterait bel et bien s'en séparer. Deux portes de sortie s'offrent à lui.

Besiktas dégaine pour Malinovskyi

La première arrive en provenance de Turquie. Selon les informations du journal La Provence , Besiktas aurait formulé une offre de prêt payant avec option d'achat pour Ruslan Malinovskyi samedi après-midi. L'OM a reçu une autre proposition.

Une deuxième offre est arrivée