Tensions à l’OM, la guerre des clans frappe

Thibault Morlain

Après avoir terminé champion et deuxième les deux années précédentes, l’OM termine la saison 2011-2012 a une bien triste 10ème place. Un résultat décevant pour les joueurs de Didier Deschamps, alors entraîneur du club phocéen. Mais comment expliquer cela ? Dans le vestiaire, l’ambiance était visiblement tendue comme l’a raconté Loïc Rémy.

Sur le banc de l’OM, Didier Deschamps a connu des hauts, mais aussi des bas. Ça a notamment été le cas lors de cette saison 2011-2012, la dernière du désormais sélectionneur de l’équipe de France à Marseille. En effet, Deschamps a quitté son poste au terme d’une saison ratée, finie à une 10ème place pour l’OM.

« Il y a des tensions à l’entraînement »

Se confiant pour Colinterview , Loïc Rémy, joueur de l’OM à l’époque, est revenu sur les difficultés des Phocéens cette saison-là. Et selon lui, cela résulterait de tensions en interne : « Il y a plus de tensions dans le groupe. Ça reste en interne, mais il y a des tensions à l’entraînement, des petits clans qui se forment. Quand ça commence à partir comme ça, c’est à ce moment là que tu vois que c’est plus compliqué ».

« Tu sentais qu’il y avait tel clan par là, le clan brésilien… »