Mercato : Cette opération à 26M€ qui plombe les plans de l'OM

Amadou Diawara

Pour renforcer son secteur offensif, l'OM aimerait boucler le transfert de Charles de Ketelaere lors de ce mercato estival. Toutefois, le pensionnaire de l'AC Milan se dirigerait vers l'Atalanta. En effet, les deux clubs italiens pourraient conclure un prêt avec option d'achat ; et l'opération pourrait atteindre les 26M€ au total.

Lié à l'AC Milan jusqu'au 30 juin 2027, Charles de Ketelaere serait dans le viseur de l'OM. En effet, le club phocéen souhaiterait boucler le transfert du milieu offensif de 22 ans lors de ce mercato estival. Toutefois, Charles de Ketelaere devrait snober l'OM pour signer à l'Atalanta.

Un accord total entre Milan et l'Atalanta

Selon les informations de Fabrizio Romano, divulguées sur son compte Twitter , l'AC Milan serait tombée d'accord avec l'Atalanta pour boucler le transfert de Charles de Ketelaere. En effet, Rossoneri et Nerazzurri se sont entendus pour finaliser un prêt payant de 3M€ avec une option d'achat à hauteur de 23M€, soit une opération totale avoisinant les 26M€ si l'international belge finit par rester à la Dea à l'été 2024. De surcroit, l'AC Milan devrait également récupérer 10% sur une potentielle revente de Charles Ketelaere en cas de transfert définitif à l'Atalanta.

La balle est dans le camp de De Ketelaere

D'après Fabrizio Romano, il ne resterait plus qu'à convaincre Charles de Ketelaere. Et à en croire le journaliste italien, le conseil d'administration et l'entraîneur de l'Atalanta - Gian Piero Gasperini - seraient confiants. Reste à savoir quelle sera la décision finale du joueur.