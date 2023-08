Frayeur à l'OM, il rassure tout le monde

Amadou Diawara

Alors qu'il était sous contrat avec l'Atlético de Madrid, Renan Lodi s'est engagé en faveur de l'OM. Victime d'un pépin physique lors de la préparation estivale phocéenne, le latéral gauche de 25 ans a donné des nouvelles de son état de santé, se montrant très rassurant.

En quête sérieuse d'un nouvel arrière gauche, l'OM s'est attaqué à Renan Lodi. Et grâce à une offre avoisinant les 13M€, Pablo Longoria a convaincu l'Atlético de Madrid de laisser filer l'international brésilien, qui a signé un contrat de cinq saisons à Marseille.

Alerte pour Renan Lodi

Peu après son arrivée à l'OM, Renan Lodi a eu un petit pépin physique. Victime d'une gêne lors de la préparation estivale marseillaise, le défenseur de 25 ans s'est montré rassurant quant à son état de santé lors de sa présentation officielle ce vendredi après-midi.

«Je me sens à 100%»