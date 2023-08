L'OM enregistre un retour, la grande annonce

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le calvaire d'Amine Harit a pris fin ce mercredi soir. Gravement blessé au genou en novembre dernier, juste avant l'ouverture de la Coupe du monde au Qatar, l'international marocain a fait son grand retour au Vélodrome lors de la rencontre face au Bayer Leverkusen. Présenté à la presse ce jeudi, Geoffrey Kondogbia a tenu à lui rendre hommage.

Ses cris avaient glacé le public présent au sein du Stade Louis-II. Après un choc avec Axel Disasi, Amine Harit s'était écroulé, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou. L'international marocain pouvait dire adieu à la Coupe du monde, qu'il devait disputer avec le Maroc. En larmes lors de sa dernière apparition sur un terrain, Harit est finalement réapparu tout sourire, sous le maillot de l'OM, ce mercredi soir.

Harit est de retour

Après près de huit mois de souffrance, Harit est redevenu un joueur de football. Le milieu offensif est entré en jeu lors de la rencontre amicale face au Bayer Leverkusen. « Très heureux. C’était un accueil magnifique, avec beaucoup d’émotions et de fierté » a-t-il confié après la défaite de son équipe (1-2). Mais l'essentiel était ailleurs pour Harit, qui a reçu un message de soutien de la part de Geoffrey Kondogbia.

« Il est en avance »