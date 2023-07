Il vrille totalement avec l’OM et frappe maintenant son propre joueur

Thibault Morlain

Le 22 août 2021, on se souvient de cette rencontre entre Nice et l’OM qui avait totalement dégénérée suite à un lancer de projectile sur Dimitri Payet. C’était totalement parti en vrille par la suite avec notamment le préparation physique de Jorge Sampaoli qui avait asséné un coup de poing à un supporter niçois. Et voilà que Pablo Longoria vient à nouveau de totalement déraper.

Un projectile lancé dans le dos de Dimitri Payet, le joueur de l’OM le renvoie sur les supporters de Nice et tout s’emballe. Ces images restent dans les mémoires. A l’Allianz Riviera, tout est totalement parti en vrille ce soir d’août 2021. Suite à la réponse de Payet, un envahissement de terrain s’est alors produit et c’est à ce moment là que le membre du staff de Jorge Sampaoli, entraîneur de l’OM à l’époque, a dérapé en mettant KO un supporter de l’OGC Nice d’un coup de poing.

Mercato : L’OM a pris une grande décision pour ce transfert https://t.co/CwLUNaAdHK pic.twitter.com/1z2KFoEsfd — le10sport (@le10sport) July 30, 2023

Le nouveau dérapage de Pablo Fernandez

Pour son geste, Pablo Fernandez n’avait d’ailleurs pas été épargné. En effet, une sanction était tombé et le proche de Jorge Sampaoli avait alors été suspendu de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles jusqu’à la fin de la saison. Alors que Pablo Fernandez a depuis suivi Jorge Sampaoli à Flamengo, voilà qu’il a de nouveau dérapé ces dernières heures en marge d’un match contre l’Atlético Mineiro.

Un joueur de Flamengo frappé

Cette fois, Pablo Fernandez n’a pas frappé un supporter adverse… mais un joueur de sa propre équipe. L’histoire fait les gros titres au Brésil puisque le préparateur physique de Jorge Sampaoli a visiblement mis un coup de poing à Pedro, l’attaquant de Flamengo. Tout aurait dégénéré quand le buteur brésilien a arrêté de s’échauffer. A la fin du match, ça aurait alors chauffé entre les deux hommes et c’est à ce moment-là que Pablo Fernandez aurait donc frappé Pedro. Ce dernier n’en est pas resté là puisqu’il s’est par la suite rendu au commissariat en compagnie d’un avocat. Une histoire qui pourrait alors entraîner le licenciement de Pablo Fernandez et pourrait également engendrer en conséquence le départ de Jorge Sampaoli de Flamengo.