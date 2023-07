L’OM s’en débarrasse, Payet agite le mercato

Thibault Morlain

Une page s’est tournée à l’OM. En effet, il y a quelques jours, le club phocéen et Dimitri Payet ont annoncé leur séparation. Bien qu’il avait encore un an de contrat, le Réunionnais se retrouve désormais libre de tout contrat. Et malgré ses 36 ans, pas question pour Payet de raccrocher les crampons. Ça tombe bien, il aurait encore la cote sur le marché.

Au sortir d’une saison compliquée sous les ordres d’Igor Tudor, Dimitri Payet voyait certainement le changement d’entraîneur d’un bon oeil à l’OM. Marcelino est arrivé, mais voilà que le numéro 10 phocéen a pourtant fait ses valises. Bien qu’il était sous contrat jusqu’en 2024, Payet a vu sa dernière année de contrat être résiliée et c’est en larmes qu’il a annoncé il y a quelques jours son départ de l’OM.

Du monde veut Payet

Aujourd’hui libre, Dimitri Payet veut encore continuer sa carrière. A 36 ans, l’ex-joueur de l’OM a encore l’envie de jouer et plusieurs clubs seraient prêts à lui tendre la main. En effet, selon les informations de Football Club de Marseille , Payet aurait de nombreuses offres en France, mais aussi à l’étranger. A voir où il rebondira…

Il garde la forme à l’OM

En attendant de trouver un nouveau club, Dimitri Payet se maintient en forme. Et pour cela, il peut profiter des installations de l’OM. Bien que le club phocéen se soit débarrassé de lui, Payet s’entraîne encore et toujours du côté de la Commanderie, évoluant notamment avec les joueurs du loft de l’OM.