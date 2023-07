L’entraîneur de l’OM a fait un premier choix fort

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Arrivé à l’OM l’été dernier, Igor Tudor n’aura fait qu’une petite saison à la tête du club olympien. Cet été, Pablo Longoria a choisi Marcelino pour remplacer le technicien croate. Habitué à jouer en 4-4-2, l’entraîneur espagnol pourrait bien bousculer ses plans et changer de dispositif.

Après le départ d’Igor Tudor en fin de saison, l’OM a encore dû changer d’entraîneur, une mauvaise routine qui s’est installée depuis trois années. Cette fois, Pablo Longoria a choisi de nommer Marcelino pour succéder à Tudor. Ami du président marseillais, le technicien espagnol sort d’une belle expérience à Valence.

«Ça ne s'éloignera pas du 4-4-2»

Pour sa première conférence de presse, Marcelino en avait dit un peu plus sur son dispositif préférentiel : « Nous avons une organisation qui dépend des joueurs. Ça ne s'éloignera pas du 4-4-2 mais on peut jouer en 4-2-3-1 ou 4-3-3. Ça dépend des profils. On ne va pas changer de système en fonction de l'adversaire et se concentrer sur nous même ».

Marcelino a tranché