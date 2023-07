Mercato : L’OM a un problème pour son prochain buteur

Hugo Chirossel

Si l’OM a déjà enregistré les arrivées de renforts offensifs intéressants avec Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr, une voire plusieurs sont encore attendues. En ce sens, le nom d’Iliman Ndiaye est évoqué avec insistance depuis plusieurs semaines maintenant. Les négociations se poursuivent avec Sheffield United, sans qu’un accord n’ait pour le moment été trouvé.

Une cinquième recrue devrait très bientôt débarquer à l’OM. En effet, d’après plusieurs sources, les dirigeants marseillais ont trouvé un accord avec le Celta Vigo pour le transfert définitif de Ruben Blanco. Prêté la saison passée, le gardien espagnol de 28 ans devrait s’engager pour les trois prochaines saisons avec les Olympiens.

Une recrue de l’OM écoeure déjà le vestiaire https://t.co/jcy6YS3iBJ pic.twitter.com/aU5zvBrpYD — le10sport (@le10sport) July 26, 2023

L’OM ne lâche pas Ndiaye

Mais il y a un autre joueur qui est attendu depuis maintenant plusieurs semaines : Iliman Ndiaye. Un dossier complexe qui a déjà connu de nombreux rebondissements. D’après les informations du journaliste de AS et la Cadena SER Andrés Onrubia Ramos, cette piste est toujours d'actualité et l’OM continue de chercher un accord avec son club, Sheffield United.

L’OM suit également Mikautadze