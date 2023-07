EXCLU - Mercato : L’OM débarque dans le dossier Mikautadze !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Chaudement courtisé par le mercato, Georges Mikautadze (FC Metz) plaît partout en Europe. Comme révélé par le10sport.com, Sheffield et la Lazio Rome ont dégainé de belles offres de transfert. Et selon nos informations exclusives, l’OM et de Pablo Longoria se penche également sur le dossier…

Avec 23 buts et 8 passes décisives lors de la saison 2022-2023, Georges Mikautadze a frappé fort. Suffisamment pour voir une horde de clubs venus de toute l’Europe se pencher sur son cas en ce mercato estival. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Sheffield a transmis une offre de 18 millions d’euros, assortie de quelques bonus, pour tenter de convaincre le FC Metz, qui en veut 20 millions d’euros. De son côté, la Lazio Rome a également dégainé une proposition, inférieure à celle de Sheffield United, de quelques millions d’euros.

L’OL en stand-by

Déterminé à récupérer un gros chèque pour Georges Mikautadze, le FC Metz attend 20 millions d’euros et sait que le jeu de la concurrence va permettre de faire monter les prix. Et malgré le tarif élevé, deux clubs français tentent de rivaliser. Le premier, positionné depuis plusieurs mois, n’est autre que l’OL. Natif de Lyon, Georges Mikautadze a connu toutes les équipes de jeunes des Gones . Un retour à la maison plaît beaucoup aux dirigeants lyonnais. Mais pour l’heure, l’OL ne bouge pas. Les contraintes de la DNCG freinent énormément le début de mercato des Lyonnais…

EXCLU @le10sport : Sheffield United a dégainé une offre à 18 M€ (+bonus) pour Georges Mikautadze (FC Metz)La Lazio a aussi transmis une proposition, inférieureIntéressé, l’OL ne bouge pas, faute de moyen https://t.co/77mcfyAqt1 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 24, 2023

Longoria craque pour Mikautadze

Toujours en Ligue 1, un autre club craque pour Georges Mikautadze. Selon nos informations, il s’agit de l’OM ! Pablo Longoria apprécie beaucoup le profil du joueur, observé plusieurs fois la saison dernière. Le président marseillais a fait connaître ses intentions auprès des représentants du joueur. Mais avant de passer à l’offensive, l’OM doit boucler une vente importante. Des garçons comme Mattéo Guendouzi, notamment, sont sur le départ. Dès qu’une opération vente sera finalisée, l’OM pourra bouger sur l’arrivée d’un attaquant. Si les négociations les plus chaudes actuellement concernent Iliman Ndiaye (Sheffield), Georges Mikautadze pourrait vite devenir une alternative si les discussions avec le club anglais échouent une nouvelle fois. Heureux hasard, comme évoqué plus haut, l’écurie qui dispose de l’offensive la plus haute dans le dossier Mikautadze n’est autre que… Sheffield !