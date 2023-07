Mercato : La nouvelle recrue de l'OM a un inquiétant défaut

Thibault Morlain

Après Pierre-Emerick Aubameyang, c'est donc Ismaïla Sarr qui rejoint l'OM. Parti de Renens pour Watford, le Sénégalais fait ainsi son retour en Ligue 1, intégrant ainsi l'effectif de Marcelino. A 25 ans, Sarr va mettre de la folie dans son couloir. La question est de savoir s'il le fera avec régularité...

Ça y est, l'OM est clairement passé à la vitesse supérieure sur le marché des transferts. Après Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang a signé avec le club phocéen. Et voilà que c'est maintenant Ismaïla Sarr qui lui emboite le pas. Moyennant environ 12M€, le Sénégalais débarque à l'OM de Watford.

Un joueur irrégulier !

Chroniqueur pour Radio Roazhon , Léo Toudoné s'est remémoré Ismaïla Sarr quand il était à Rennes. Pour Le Phocéen , il a alors identifié un gros défaut du futur joueur de l'OM, avouant : « Le défaut majeur de Sarr à Rennes était son irrégularité. Ça pouvait être tout ou rien ».

« Il pouvait rater les choses les plus simples »