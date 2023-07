EXCLU - Mercato : Deux nouvelles offres pour Mikautadze (FC Metz) !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Sollicité de toutes parts en ce mercato estival, Georges Mikautadze est notamment la cible de l’OL. Mais pour le moment, les Gones font face à une concurrence européenne bien plus armée financièrement… Voici nos derniers éléments sur le dossier.

Pour Georges Mikautadze, le FC Metz tient sa position depuis le départ. Comme révélé par le10sport.com, le club messin veut 20 millions d’euros. En dessous, toutes les offres seront repoussées. Un montant conséquent pour la pépite arménienne qui a fait sensation ces derniers mois. Un talent que l’OL aimerait récupérer. Mais pour l’heure, les Gones ont d’autre préoccupations. Financières, principalement. Et le dossier Mikautadze a été mis en stand-by.

Sheffield dégaine fort !

Pendant ce temps, la concurrence européenne s’organise pour Georges Mikautadze. Selon nos informations, le club anglais qui a transmis la plus grosse offre n’est autre que Sheffield United, pensionnaire de Premier League. Un montant de 18 millions d’euros, plus des bonus. Une très belle offre sur la table du FC Metz…

La Lazio aussi

En Italie, la Lazio Rome est également de la partie. Et le club romain est aussi passé à l’action. Une offre en dessous de celle transmise par Sheffield, qui n’a pas trouvé grâce aux yeux des dirigeants messins. A l’heure actuelle, ce sont les deux offensives les plus élevées du dossier Mikautadze. Et le feuilleton pourrait rapidement évoluer dans les heures à venir…