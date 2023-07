Mercato : L’OM va devoir lâcher 20M€ !

Alexis Brunet

Après avoir déjà bien recruté, l'OM ne souhaite pas s'arrêter en si bon chemin. Pablo Longoria souhaite encore obtenir de nombreux renforts, notamment en attaque. Marseille aurait un accord avec le joueur de Sheffield United, Iliman Ndiaye, mais il faut maintenant en faire de même avec la formation anglaise. Cette dernière ne laisserait partir son attaquant que pour un chèque compris entre 15 et 20M€.

L'OM ne sait toujours pas si Alexis Sanchez fera une saison de plus dans ses rangs. Le Chilien a une offre de prolongation sur la table, mais comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Chilien a quitté le logement qu'il occupait à Marseille. Un signe prémonitoire peut-être d'une mauvaise nouvelle à venir pour les dirigeants marseillais.

L'OM s'est bien renforcé en attaque

Il y a quelques semaines, lorsque l'OM n'avait recruté que le seul Geoffrey Kondogbia, le dossier Sanchez angoissait tout le monde à Marseille. Maintenant, avec la signature de Pierre-Emerick Aubameyang, et celle très probable d'Ismaïla Sarr, les supporters marseillais envisagent l'avenir plus sereinement. Et cela n'est peut-être pas fini.

Sheffield United veut entre 15 et 20M€ pour libérer Ndiaye