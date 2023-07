C’est fait, la nouvelle recrue débarque à l’OM !

Alexis Brunet

L'OM est clairement en train d'accélérer sur le mercato. Alors qu'il y a peu encore, le seul Geoffrey Kondogbia avait débarqué à Marseille, depuis quelques jours, les recrues s'enchaînent. Renan Lodi est venu renforcer le poste de latéral gauche, alors que Pierre-Emerick Aubameyang a débarqué pour apporter sa pierre à l'édifice en attaque. Justement, un autre renfort offensif va être offert à Marcelino, puisque Ismaïla Sarr doit passer sa visite médicale aujourd'hui.

L'OM ne sait pas encore s'il disputera la Ligue des Champions la saison prochaine. Pour essayer de se qualifier en C1, les partenaires de Chancel Mbemba devront encore disputer au maximum quatre matches. Deux pour le troisième tour préliminaire, et deux pour un potentiel barrage. Il faut donc que les Marseillais soient prêts rapidement, car ces premiers affrontements vont arriver dès le 8 ou 9 août.

Pablo Longoria a passé la seconde sur le mercato

Pablo Longoria le sait, son équipe a besoin de renforts pour espérer lutter sur tous les tableaux. Le président marseillais a déjà fait venir Geoffrey Kondogbia en provenance de l'Atlético de Madrid. Le milieu de terrain a été suivi par Renan Lodi, lui aussi ancien Colchonero. Mais pour l'instant, c'est en attaque que l'OM a frappé son plus gros coup. Le club du sud de la France a réussi à mettre la main sur Pierre-Emerick Aubameyang. L'expérimenté buteur passé dernièrement par Chelsea vient donc renforcer le secteur offensif, et combler peut-être un possible départ d'Alexis Sanchez, qui n'a toujours pas prolongé son contrat.

Ismaïla Sarr va passer sa visite médicale ce lundi