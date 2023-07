Surprise, l’OM veut boucler un transfert à 15M€ !

Thomas Bourseau

Avant la clôture du mercato, l’OM aurait à coeur de recruter un défenseur central et viserait Clément Lenglet. Le FC Barcelone demanderait 15M€ pour le laisser filer.

L’OM est particulièrement actif depuis la nomination de Marcelino en tant que nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille le 23 juin dernier. Depuis, Pierre-Emerick Aubameyang et Geoffrey Kondogbia ont entre autres déposer leurs valises au sein de la cité phocéenne. Et en coulisse, les discussions se succèdent pour d’autres renforts et notamment pour un international français.

L’OM fait de Lenglet sa priorité défensive, le contact est noué

D’après les informations communiquées par SPORT , Clément Lenglet serait dans le viseur de l’OM, le club phocéen faisant du recrutement d’un défenseur central une priorité estivale à ce jour. Pire, l’Olympique de Marseille se serait déjà renseigné auprès du FC Barcelone concernant la disponibilité de l’international français prêté à Tottenham.

Le Barça attend 15M€ pour Lenglet, le joueur privilégié la Premier League