Tudor va boucler un transfert à l’OM

Axel Cornic

Après seulement une saison, Igor Tudor a lâché l’Olympique de Marseille, avec Pablo Longoria qui a décidé de confier les rênes de l’équipe à Marcelino. Le Croate n’a pas encore retrouvé u club pour le moment, mais il pourrait bien jouer un rôle prépondérant dans l’avenir de Ruslan Malinovskyi, que l’on annonce tout proche d’un départ de l’OM.

Six mois et puis s’en va ? Les débuts de Ruslan Malinovskyi laissaient espérer mieux, mais ses prestations ont été bien en dessous des attentes et désormais, il pourrait déjà claquer la porte de l’OM. Car à la différence d’un Igor Tudor qui lui a montré un soutien sans faille, l’Ukrainien ne serait pas vraiment dans les plans de Marcelino, le nouvel entraineur marseillais.

L’OM lâche Payet et se fait tacler https://t.co/JLkwD6KldT pic.twitter.com/fXXIb7m3si — le10sport (@le10sport) August 6, 2023

Ivan Juric veut Malinovskyi au Torino...

Il pourrait ainsi rebondir en Serie A, championnat qu’il ne connait que trop bien. L’ancien de l’Atalanta serait en effet l’un des grands objectifs de Ivan Juric, qui souhaiterait absolument l’avoir sous ses ordres au Torino. A noter que Foot Mercato a récemment évoqué une autre destination possible, avec le club turc de Beşiktaş.

Et appelle Tudor !