L’OM veut se séparer d’un attaquant, tout peut basculer

Arnaud De Kanel

Six mois après son arrivée dans la cité phocéenne, Ruslan Malinovskyi pourrait déjà aller voir ailleurs. Recruté pour satisfaire les demandes d'Igor Tudor, l'Ukrainien n'entre pas dans les plans de Marcelino. Pour autant, son avenir n'est pas encore scellé puisque l'OM pourrait le retenir faute d'offres satisfaisantes.

La fin est proche pour Ruslan Malinovskyi à l'OM. L'attaquant ukrainien devrait faire les frais de l'arrivée de Marcelino car le nouvel entraineur ne compte pas sur lui. Non-inscrit sur la liste pour disputer la Ligue des champions, l'ancien joueur de l'Atalanta est poussé vers la sortie par sa direction mais il bénéficie d'un traitement de faveur un peu différent que ceux qui sont dans le même cas que lui.

Dégouté, il se faire virer par l’OM au mercato https://t.co/VlPPWJFEnm pic.twitter.com/FxDCgjkU3B — le10sport (@le10sport) August 6, 2023

Malinovskyi, pas vraiment un lofteur

Ce dimanche, La Provence fait le point sur le dossier Ruslan Malinovskyi. Selon les informations du quotidien régional, l'Ukrainien ne serait pas un indésirable au même point que Pol Lirola ou encore Jordan Amavi. En effet, l'OM pourrait finalement compter sur lui.

L'OM prêt à garder Malinovskyi ?

S'il ne trouve pas preneur, Ruslan Malinovskyi restera à disposition de Marcelino et dans le groupe professionnel à la différence des vrais indésirables. Malgré tout, l'OM ne compte réellement plus sur lui et espère s'en séparer dans les prochains jours.